Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили все беспилотники
В ночь на 25 октября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. В то же время силы противовоздушной обороны уничтожили все 11 вражеских дронов
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
"В ночь на 25 октября 2023 года российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), применив 11 ударных БПЛА типа Shahed", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 11 вражеских дронов.
Также в сообщении отметили, что противовоздушная оборона работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.
- Россияне ночью запустили беспилотников. В Хмельнитчине раздавались взрывы, в Шепетовском районе в результате сбития дроны упали на объект критической инфраструктуры
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