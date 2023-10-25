Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили все беспилотники

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

"В ночь на 25 октября 2023 года российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), применив 11 ударных БПЛА типа Shahed", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 11 вражеских дронов.

Также в сообщении отметили, что противовоздушная оборона работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.