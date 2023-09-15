Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили все 17 беспилотников
В ночь на 15 сентября российские террористы в очередной раз запустили "шахеды" по территории Украины. В то же время силы противовоздушной обороны уничтожили все 17 воздушные цели
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
"Ночью 15 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего зафиксированы пуски 17 ударных БПЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины.
Все 17 воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной. Для этого привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны.
- В ночь с 14 на 15 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрелов Украины. Утром в Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы.
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