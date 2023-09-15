Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили все 17 беспилотников

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

"Ночью 15 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего зафиксированы пуски 17 ударных БПЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины.

Все 17 воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной. Для этого привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны.