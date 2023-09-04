Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 23 из 32 "шахедов"

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БПЛА. Применена истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Рашисты атаковали Украину с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарск, Россия).