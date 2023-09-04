Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 23 из 32 "шахедов"
В ночь на 4 сентября враг атаковал юг и восток Украины ударными беспилотниками Shahed-136/131. Большинство из них уничтожили силы противовоздушной обороны
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
"Силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БПЛА. Применена истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
Рашисты атаковали Украину с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарск, Россия).
- Всего этой ночью зафиксировали пуски 32 "шахедов". Дроны атаковали Одесскую и Днепропетровщину. На юге Одесчины ПВО уничтожило 17 "шахедов", а на Днепропетровщине - шесть .
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