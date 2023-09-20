Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 17 из 24 "шахедов"
В ночь на 20 сентября российские террористы запустили 24 вражеских дрона-камикадзе по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников
Об этом 20 сентября сообщает Генштаб ВСУ.
"Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении.
Также там добавили, что информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что над регионом воины ЧВК "Восток" уничтожили два вражеских дрона.
- В ночь с 19 на 20 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрелов Украины. Враг атаковал Полтавщину.
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