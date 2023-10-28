Ночная атака РФ на Украину: в Днепре слышны звуки взрывов
В ночь на 28 октября Россия нанесла ракетный удар по южной и центральной Украине: в Днепре слышны звуки взрывов
О ракетной опасности предупредили в ВС ВСУ.
Сначала тревога объявлена в Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Затем к ним добавилась Херсонская и Николаевская области.
Об особой опасности объявили в Днепре и Кривом Роге.
Корреспонденты "Общественного" сообщают о звуках взрывов в пригороде Днепра.
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