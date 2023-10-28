Ночная атака РФ на Украину: в Днепре слышны звуки взрывов

О ракетной опасности предупредили в ВС ВСУ.

Сначала тревога объявлена в Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Затем к ним добавилась Херсонская и Николаевская области.

Об особой опасности объявили в Днепре и Кривом Роге.

Корреспонденты "Общественного" сообщают о звуках взрывов в пригороде Днепра.