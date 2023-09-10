Ночная атака РФ на Киевщину: силы ПВО уничтожили 26 беспилотников

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



Отмечается, что враг атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed-136/131 из Курска в РФ.

ВС ВСУ зафиксировали пуски 33 дронов в направлении Киевской области.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожены 26 "шахедов".

Фото: Воздушные силы / телеигра

Ночная российская атака 10 сентября: что известно

Поздним вечером субботы, 9 сентября, российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрела Украины.

Об угрозе ударных БПЛА объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.

После 01:33 ПВО начала работать по "шахедам" в Киеве. Падение обломков было зафиксировано в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах Киева.

"В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв", - сообщили в Киевской городской ВА.

По словам городского головы Виталия Кличко, обломки упали на проезжей части в Соломенском районе и на открытую местность в Подольском районе. В последнем есть пострадавший – у него острая реакция на стресс. Медики оказали помощь на месте.

Впоследствии начальник КМВА сообщил , что силы ПВО уничтожили более двух десятков вражеских БПЛА. Так, в результате падения осколков дронов повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие.



В Генштабе ВСУ сообщили , что оккупанты ночью атаковали Украину 32 ударными дронами, 25 из них - уничтожила ПВО.

Также там отметили, что большинство ударных БПЛА российские оккупанты направили в Киевскую область.