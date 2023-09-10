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Ночная атака РФ на Киевщину: силы ПВО уничтожили 26 беспилотников

10 сентября, 2023 воскресенье
08:57
Война с Россией

В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские оккупанты запустили 33 дрона по территории Украины. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 26 "шахедов"

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed-136/131 из Курска в РФ.

ВС ВСУ зафиксировали пуски 33 дронов в направлении Киевской области.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожены 26 "шахедов".

сили ППО знищили 26 безпілотників

Фото: Воздушные силы / телеигра

Ночная российская атака 10 сентября: что известно

Поздним вечером субботы, 9 сентября, российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрела Украины.

Об угрозе ударных БПЛА объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.

После 01:33 ПВО начала работать по "шахедам" в Киеве. Падение обломков было зафиксировано в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах Киева.

"В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв", - сообщили в Киевской городской ВА.

По словам городского головы Виталия Кличко, обломки упали на проезжей части в Соломенском районе и на открытую местность в Подольском районе. В последнем есть пострадавший – у него острая реакция на стресс. Медики оказали помощь на месте.

Впоследствии начальник КМВА сообщил , что силы ПВО уничтожили более двух десятков вражеских БПЛА. Так, в результате падения осколков дронов повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие.

В Генштабе ВСУ сообщили , что оккупанты ночью атаковали Украину 32 ударными дронами, 25 из них - уничтожила ПВО.

Также там отметили, что большинство ударных БПЛА российские оккупанты направили в Киевскую область.

Украина
Россия
російська армія
безпілотник
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