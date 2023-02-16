Ночная атака ракетами и дронами не приведет к отключениям электроэнергии в регионах, - Укрэнерго
Вражеская ракетная и дроновая атака, произошедшая в ночь на 16 февраля, не приведет к ограничению потребления электроэнергии в регионах Украины. Дефицита мощности нет
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Ночная атака ракетами и дронами не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии", - отметили в компании.
Там отметили, что, хотя потребление электроэнергии несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется.
"Работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. Импорт электроэнергии снижается в результате стабилизации электроснабжения в стране", - рассказали в Укрэнерго.
Облэнерго сегодня не получали лимиты потребления в сутки.
В компании напомнили, что сегодня в Днепропетровской области будут производиться замеры фактического потребления .
- В ночь на 16 февраля оккупанты снова массированно обстреляли Украину , есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
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