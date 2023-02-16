Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Ночная атака ракетами и дронами не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии", - отметили в компании.

Там отметили, что, хотя потребление электроэнергии несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. Импорт электроэнергии снижается в результате стабилизации электроснабжения в стране", - рассказали в Укрэнерго.

Облэнерго сегодня не получали лимиты потребления в сутки.

В компании напомнили, что сегодня в Днепропетровской области будут производиться замеры фактического потребления .