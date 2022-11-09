Ночная атака по Днепру: в Минобороны РФ сказали, куда целились оккупанты
Российские оккупанты в ночь на 9 ноября "искали" в Днепре склад боеприпасов к РСЗО HIMARS
Об этом сказал на брифинге 9 ноября спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Так представитель оборонного ведомства страны-агрессорки объяснил, зачем россияне попали дронами по гражданскому предприятию в Днепре.
"В районе города Днепропетровска (Днепра, – ред.) уничтожен состав боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха", а также артиллерийскими боеприпасами", – сказал Конашенков.
- Российская армия по состоянию на 9 ноября выпустила по Украине уже более 400 "шахедов", большинство уничтожили силы ПВО.
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