Ночная атака на Украину: вражеские "шахеды" и авиация терроризируют юг и восток страны

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

В 22:15 было зафиксировано движение вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины и Николаевщины. Через несколько минут появилось уточнение, что дроны летят в направлении Коблево и самого Николаева. В области уже работает ПВО.

После 23:00 стало известно, что в этом же направлении двигаются еще несколько групп "шахедов".

В 23:26 вражеские дроны вернули в Кривой Рог и Днепропетровщину. Также новые беспилотники были направлены по направлениям Одессы, Южного, Коблево и Залива.

В то же время в ПС ВСУ сообщили , что "наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях".