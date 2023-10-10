Ночная атака на Украину: вражеские "шахеды" и авиация терроризируют юг и восток страны
В ночь на 10 октября из Черного моря в южном и восточном направлениях вылетели несколько групп "шахедов", также активизировалась вражеская авиация.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
В 22:15 было зафиксировано движение вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины и Николаевщины. Через несколько минут появилось уточнение, что дроны летят в направлении Коблево и самого Николаева. В области уже работает ПВО.
После 23:00 стало известно, что в этом же направлении двигаются еще несколько групп "шахедов".
В 23:26 вражеские дроны вернули в Кривой Рог и Днепропетровщину. Также новые беспилотники были направлены по направлениям Одессы, Южного, Коблево и Залива.
В то же время в ПС ВСУ сообщили , что "наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях".
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