Ночная атака на Украину: Воздушные силы уничтожили российскую ракету и 6 ударных дронов

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.



Отмечается, что ночью было зафиксировано восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области РФ и с временно оккупированной Донетчины.

Враг применил управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области. Кроме того, россияне запустили два БПЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных дрона типа Shahed-136/131 из района крымского мыса Чауда.

В то же время силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 4 воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БПЛА Shahed-136/131.

Также за прошедшие сутки на юге страны уничтожены три ударных БПЛА типа "Ланцет".

Фото: Воздушные силы