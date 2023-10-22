Ночная атака на Украину: Воздушные силы уничтожили российскую ракету и 6 ударных дронов
Ночью воскресенья, 22 октября, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами. Силы украинской ПВО сбили шесть вражеских дронов и управляемую авиационную ракету
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что ночью было зафиксировано восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области РФ и с временно оккупированной Донетчины.
Враг применил управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области. Кроме того, россияне запустили два БПЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных дрона типа Shahed-136/131 из района крымского мыса Чауда.
В то же время силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 4 воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БПЛА Shahed-136/131.
Также за прошедшие сутки на юге страны уничтожены три ударных БПЛА типа "Ланцет".
Фото: Воздушные силы
- Накануне, вечером 21 октября, россияне обстреляли Харьковскую область. Ракета попала в терминал "Новой почты", в результате чего погибли 6 человек, 16 получили ранения.
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