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Обновлено

Ночная атака на Украину: "шахеды" кружат над южными областями

28 сентября, 2023 четверг
01:45
Война с Россией

Россия запустила несколько групп "шахедов" – они покружили над территорией Украины и вернули в Одесскую и Николаевскую области: под угрозой Измаильский район

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Около 21:20 враг запустил "шахеды" в Херсонской области в направлении Николаевской области. В то же время объявлена опасность ракетного и баллистического удара.

Около 22:00 стало известно , что "несколько БпЛА типа Shahed в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях". Затем движение беспилотников зафиксировано в направлении Кировоградщины и Кривого Рога. Также ракетная опасность объявлена в Запорожье.

Около 23:00 дроны обнаружены в южной части Винницкой области – они двигаются в направлении западных областей! В то же время объявлена ракетная опасность.

В 23:48 добавились еще несколько ударных БпЛА типа Shahed, которые двигаются с Черного моря в направлении Одесской области.

После полуночи выявлено несколько групп "шахедов", которые с Черного моря следуют в направлении Одессы, Коблево и Очакова, в том числе они зафиксированы над Измаильским районом Одесской области.

0 00:38 объявлена опасность и для Днепропетровщины. Еще через час – на Кировоградщине и Винницкой области .

В нескольких областях на юге и в центре Украины введен режим воздушной тревоги.

Одещина
Николаевщина
безпілотник
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