Ночная атака на Украину: юг страны под прицелом дронов, ракет и авиации РФ

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В 02:16 объявлена тревога в Одесской области, а через несколько минут уточнена локация атаки – Одесса и Белгород-Днестровский район.

Около 03.15 тревога распространилась на Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую области. По данным ПС ВСУ, она связана с активностью вражеской тактической авиации. На Днепропетровщине объявлена ракетная опасность.