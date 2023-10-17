Ночная атака на Украину: юг страны под прицелом дронов, ракет и авиации РФ
В ночь на 17 октября российская армия совершила очередную атаку беспилотников, ракет и авиации на территорию Украины.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
В 02:16 объявлена тревога в Одесской области, а через несколько минут уточнена локация атаки – Одесса и Белгород-Днестровский район.
Около 03.15 тревога распространилась на Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую области. По данным ПС ВСУ, она связана с активностью вражеской тактической авиации. На Днепропетровщине объявлена ракетная опасность.
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