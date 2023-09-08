Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Ночная атака на Одесщину: силы ПВО уничтожили 16 из 20 дронов

Ночная атака на Одесщину: силы ПВО уничтожили 16 из 20 дронов

8 сентября, 2023 пятница
07:44
Война с Россией

В ночь на 8 сентября российские террористы запустили 20 беспилотников в Одесскую область. Украинская ПВО уничтожила 16 "шахедов"

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

"Ночью 8 сентября 2023 противник атаковал Одесщину группами ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего зафиксированы пуски 20 "шахедов" в направлении Одесской области.

В Воздушных силах отметили, что были применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 16 Shahed-136/131 в пределах Одесской и Николаевской областей.

  • Российские кафиры сегодня вечером, 7 сентября, еще раз запустили дроны-камикадзе на территорию Украины.
Украина
російська армія
Одещина
Николаевщина
безпілотник
Читайте также:
6 сентября, 2023 среда
"Отдельная боль - это то, что вы сомневаетесь, с кем Папа": Франциск встретился с епископами синода УГКЦ
Рустем Умєров
6 сентября, 2023 среда
Минобороны планирует аудит, цифровизацию ВЛК и введение военного е-билета, - Умеров
Ірина Геращенко
Автор Ирина Геращенко
7 сентября, 2023 четверг
Верните свободу слова в Украине
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.19
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
8 сентября
08:05
OPINION
Дело Коломойского может открыть ящик Пандоры топ-коррупции в Украине
07:51
Обновлено
Украинские военные уничтожили 640 окупантов, 23 танка и 31 артсистему, - Генштаб
07:43
Гол Месси принес Аргентине победу на старте отбора ЧМ-2026
07:39
Обновлено
РФ ударила ракетами по гражданской инфраструктуре Запорожья: пострадал человек
06:49
Обновлено
Армия РФ нанесла ракетный удар по Сумам, разрушен частный дом
06:28
Двойной теракт на севере Мали: погибли 49 гражданских и 15 военных
06:15
В США за мошенничество в $100 млн засудили россиянина, связанного с Кремлем
05:57
Обновлено
Маск прокомментировал информацию об отключеннии Starlink, чтобы помешать уничтожению черноморского флота РФ
05:55
Анонс
Евро-2024: расписание отборочных матчей и трансляций 8 сентября
05:30
Обновлено
Евро-2024: результаты всех матчей 7 сентября
05:26
В ISW подтвердили успехи Сил обороны под Бахмутом и в районе Вербового на Запорожье
03:28
Роналду заявил об окончании эпохи соперничества с Месси
02:41
КНДР спустила на воду новую атомную подлодку
01:39
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 сентября
01:19
"Был маленьким мешком дерьма": Фьюри заявил, что Усик проиграл Дюбуа
00:56
Эксклюзив
Курт Волкер
После победы Украины Запад должен устранить "серые" зоны безопасности, ставшие соблазном для нападения РФ, - Волкер
00:43
Армения
Армянская полиция задержала двух пророссийских пропагандистов
00:24
Пентагон
Пентагон заявил об определенном прогрессе контрнаступления ВСУ
00:22
Франция победила Ирландию и фактически обеспечила себе место на Евро-2024
2023, четверг
7 сентября
23:59
Залужный провел телефонный разговор с французским коллегой генералом Бюркаром
23:50
Атака "шахедами": враг запустил несколько групп беспилотников по Украине
23:30
"Катюша" в разрушенном оккупантами Драмтеатра Мариуполя: террорист Пушилин показал видео, где поет якобы звезда из Китая
23:09
Атака беспилотников на Брянск: горел "промышленный объект"
22:43
Суверенитет, беженцы и паломники: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
22:15
Усиление ПВО, броневики и снаряды: США объявили еще два пакета военной помощи
21:44
Жена премьера Армении передала Украине первую с начала войны помощь
21:36
Эксклюзив
Павел Климкин
НАТО не хочет давать пас Путину: Климкин о падении "шахеда" в Румынии
21:22
Эксклюзив
Курт Волкер
"Не обязательный ядерный ответ": Уолкер о реакции Запада на возможное использование РФ ядерного оружия
21:20
В Румынии рассматривают эвакуацию из села возле порта в Одесской области из-за атак РФ
21:18
Минздрав и правоохранители проверят решения ВВК об ограниченной пригодности военных
20:52
Вышел трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Как ты живешь?"
20:50
Президент Грузии Зурабишвили прокомментировала намерения отправить ее в отставку
20:28
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Приближается окружение Бахмута, или "жест доброй воли" россиян из города. Колонка Сергея Згурца
20:27
British American Tobacco
Табачный гигант British American Tobacco продает бизнес в России и Беларуси
20:18
Эксклюзив
Армения
Глава Европейской партии Армении: страна завершает свои отношения с российской империей
20:05
OPINION
Папские шутки
20:04
ФСБ
В Олешках взорвали авто с российскими военными и работниками ФСБ: один погиб, 4 ранены, — ЛІГА.net
20:00
Обзор
Крылатые ракеты Х-101: как с ними борется ВСУ, их характеристики, цена, применение
19:43
НБУ признал неплатежеспособным еще один банк
19:27
Паспорт гражданина Украины
Среди украинских беженцев стало больше взрослых мужчин, - исследование
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV