Ночная атака на Одесщину: силы ПВО уничтожили 16 из 20 дронов
В ночь на 8 сентября российские террористы запустили 20 беспилотников в Одесскую область. Украинская ПВО уничтожила 16 "шахедов"
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
"Ночью 8 сентября 2023 противник атаковал Одесщину группами ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего зафиксированы пуски 20 "шахедов" в направлении Одесской области.
В Воздушных силах отметили, что были применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.
В результате боевой работы уничтожено 16 Shahed-136/131 в пределах Одесской и Николаевской областей.
- Российские кафиры сегодня вечером, 7 сентября, еще раз запустили дроны-камикадзе на территорию Украины.
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