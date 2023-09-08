Ночная атака на Одесщину: силы ПВО уничтожили 16 из 20 дронов

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

"Ночью 8 сентября 2023 противник атаковал Одесщину группами ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего зафиксированы пуски 20 "шахедов" в направлении Одесской области.

В Воздушных силах отметили, что были применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 16 Shahed-136/131 в пределах Одесской и Николаевской областей.