Ночная атака дронов на Москву: власти сообщают о четырех сбитых беспилотниках, поврежденных домах и авто

Об этом сообщают российские СМИ.

Местные телеграмм-каналы сообщают об атаке на Красногорск и Строгино.

Также они публикуют фото и видео падения беспилотников.

В столичном регионе также приостановлена работа всех аэропортов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил , что ПВО сбила два беспилотника:

"ПВО сбила два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов".

Минобороны РФ сообщило о четырех сбитых беспилотниках: два в Брянской и два в Московской области:

"Два беспилотника обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, они потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области. Пострадавших нет".