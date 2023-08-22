Ночная атака дронов на Москву: власти сообщают о четырех сбитых беспилотниках, поврежденных домах и авто
В ночь на 22 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву. Власти сообщают о четырех беспилотниках, которые сбили ПВО. Есть поврежденные дома и авто
Об этом сообщают российские СМИ.
Местные телеграмм-каналы сообщают об атаке на Красногорск и Строгино.
Также они публикуют фото и видео падения беспилотников.
В столичном регионе также приостановлена работа всех аэропортов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил , что ПВО сбила два беспилотника:
"ПВО сбила два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов".
Минобороны РФ сообщило о четырех сбитых беспилотниках: два в Брянской и два в Московской области:
"Два беспилотника обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, они потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области. Пострадавших нет".
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