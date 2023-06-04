Ночная атака армии РФ на Киев: ПВО уничтожило ракеты на дальних подступах
Ночью на воскресенье, 4 июня, российская армия атаковала Украину ракетами, запущенными из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и БПЛА
Об этом сообщили в telegram-канале Киевской городской военной администрации.
"Наш сосед-изувер на словах кричит всему миру о своей вере и любви к Богу. А на деле - даже в святую Троицу московские сатанисты не гнушаются желанием убивать мирных людей", - написал Сергей Попко, начальник КМВА.
Отмечается, что ночью рашисты атаковали Украину ракетами, традиционно запущенными из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и БПЛА.
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"По предварительной информации, до столицы ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города - ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь подряд киевляне не слышат звуки взрывов над головой", - говорится в сообщении.
Кроме того, Попко также поблагодарил нашу противовоздушную оборону за сохранившиеся жизни.
- Напомним, в результате вражеских обстрелов в ночь на 1 июня в Киеве три человека погибли возле закрытого укрытия. После этого столичные власти заявили, что отныне все хранилища в городе будут постоянно открыты.
- В ночь на 2 июня российская армия снова атаковала Киев. ПВОсбило более 30 воздушных целей.
- Вечером субботы, 3 июня, российские террористы нанесли удар по жилому дому в Днепропетровской области.
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