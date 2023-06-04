Ночная атака армии РФ на Киев: ПВО уничтожило ракеты на дальних подступах

Об этом сообщили в telegram-канале Киевской городской военной администрации.

"Наш сосед-изувер на словах кричит всему миру о своей вере и любви к Богу. А на деле - даже в святую Троицу московские сатанисты не гнушаются желанием убивать мирных людей", - написал Сергей Попко, начальник КМВА.

Отмечается, что ночью рашисты атаковали Украину ракетами, традиционно запущенными из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и БПЛА.

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"По предварительной информации, до столицы ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города - ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь подряд киевляне не слышат звуки взрывов над головой", - говорится в сообщении.

Кроме того, Попко также поблагодарил нашу противовоздушную оборону за сохранившиеся жизни.