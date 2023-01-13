Ночь в Соледаре была горячей, шли бои, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ночью в Соледаре продолжались бои, на Донетчину бросили чуть ли не все основные силы врага
Об этом Анна Маляр написала в телеграме.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что ночь на 13 января в Соледаре была жаркой, продолжались бои.
"Враг бросил почти все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления", - написала она.
Однако замминистра подчеркнула, что украинские защитники стараются держать оборону: "Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет".
- 11 января спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый опроверг заявления россиян, что Соледар находится под контролем РФ.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил : бои украинских защитников за Бахмут и Соледар в Донецкой области свидетельствуют о том, насколько важно усилить военную помощь Украине.
- После обеда того же дня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что в городе Соледар российские войска пытаются прорвать оборону, продолжаются тяжелые бои.
- 12 января стало известно , что в районе Соледара украинское войско уничтожило более 100 россиян. А Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, сообщил , что в районе Соледара идут бои, врагу наносится максимальное поражение.
- В этот же день президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили ситуацию в районе Соледара и Бахмута Донецкой области. Обсудили обеспечение боеприпасами защитников.
- В вечерней сводке Генштаб отмечал : наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещеевка. На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба и Пивничное Донецкой области.
- А у Пентагона также нет подтверждений информации о якобы захвате россиянами Соледара.
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