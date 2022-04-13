Ночь в Одессе прошла спокойно, но враг пытается активизировать воздушную разведку, – спикер ОВА
Ночь на 13 апреля в Одессе прошла без обстрелов, хотя оккупанты пытаются вести воздушную разведку, ВСУ пресекают эти попытки
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграмме.
"Ночь в Одессе и Одесском регионе прошла спокойно, обстрелов не было. Хотя враг пытается активизировать воздушную разведку. Но наши силы обороны, направленные на выполнение соответствующих боевых задач, действуют эффективно", – сказал он.
По словам Братчука, остается высокая вероятность нанесения ракетных ударов.
- Ранее сообщалось, что растерянный и озлобленный неудачами враг пытается улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей.
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