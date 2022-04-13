Ночь в Одессе прошла спокойно, но враг пытается активизировать воздушную разведку, – спикер ОВА

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграмме.



"Ночь в Одессе и Одесском регионе прошла спокойно, обстрелов не было. Хотя враг пытается активизировать воздушную разведку. Но наши силы обороны, направленные на выполнение соответствующих боевых задач, действуют эффективно", – сказал он.



По словам Братчука, остается высокая вероятность нанесения ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что растерянный и озлобленный неудачами враг пытается улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей.

11 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия мобилизует все усилия , чтобы с помощью дезинформации сорвать поставки оружия в Украину.