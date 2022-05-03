Ночь в Одессе прошла без обстрелов, ноугроза ракетных ударов по городу остается высокой, – сказал глава ОВА

Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Телеграмм.



По его словам, ночь со 2 на 3 мая в Одессе прошла без обстрелов, не было и грубых нарушений продленного комендантского часа.



"Враг продолжает наносить ракетные удары по Одессе и области, поэтому угроза таких ударов остается высокой как с территории временно оккупированного Крыма, так и с кораблей черноморского флота РФ", - сказал он.



Силы обороны Украины удерживают позиции, а также следят за ситуацией в Приднестровье.



Враг пытается более интенсивно проводить воздушную разведку, и несет значительные потери.



Напомним, 2 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по объектам городской инфраструктуры Одессы, есть погибшие и раненые.

в Одессе задержали 12 диверсантов, которые готовили протесты и массовые беспорядки и хранили оружие и взрывчатку.



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