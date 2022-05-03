Ночь в Одессе прошла без обстрелов, ноугроза ракетных ударов по городу остается высокой, – сказал глава ОВА
Враг на Одесщине интенсивно проводит воздушную разведку, но несет большие потери
Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Телеграмм.
По его словам, ночь со 2 на 3 мая в Одессе прошла без обстрелов, не было и грубых нарушений продленного комендантского часа.
"Враг продолжает наносить ракетные удары по Одессе и области, поэтому угроза таких ударов остается высокой как с территории временно оккупированного Крыма, так и с кораблей черноморского флота РФ", - сказал он.
Силы обороны Украины удерживают позиции, а также следят за ситуацией в Приднестровье.
Враг пытается более интенсивно проводить воздушную разведку, и несет значительные потери.
Напомним, 2 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по объектам городской инфраструктуры Одессы, есть погибшие и раненые.
в Одессе задержали 12 диверсантов, которые готовили протесты и массовые беспорядки и хранили оружие и взрывчатку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.08
Покупка 31.08Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.64Продажа 33.76
- Актуальное
- Важное