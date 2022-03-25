Ночь в Киевской области прошла горячо: ВСУ и ТРО уничтожили более 12 танков и 10 единиц бронированной техники российских оккупантов, - Сабий

Украинский защитник сообщил детали в эфире Еспресо.TV.



"Ночь на Киевщине и минувшие сутки прошла очень горячо. Вооруженные силы Украины и Территориальная оборона очень активно контратакуют российских оккупантов. Только за ночь было уничтожено 12 танков оккупантов, более 10 единиц бронированной техники. Всего за сутки уничтожено более 300 оккупантов", отметил Сабий.



Руководитель ТРО добавил, что вчера было освобождено от российских захватчиков село Лукьяновка Барашивской ОТО, где было уничтожено 40 из двух сотен оккупантов, 9 БМП, 3 танка, а один танк захватили и он будет использоваться на благо Украины.



"Была также уничтожена колонна россиян. Идет активная зачистка Ирпеня. Наши уже в Гостомеле и Буче. С другой стороны, враг продолжает обстрел гражданских объектов Киевщины. Нельзя также не вспомнить вчерашний обстрел оккупантами эвакуационного поезда. Только таким образом россияне могут нам противостоять.Но украинцев это не пугает. ВСУ делают все возможное, чтобы отбросить врага от Киева и густонаселенных районов", - заметил Игорь Сабий.

Напомним, в Калиновке Фастовского района Киевщины в результате оккупационного артобстрела есть погибшие, ранены три человека.

По оперативной информации Генштаба, за предыдущие сутки ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.