Ночь смертельных ДТП в Днепропетровской области: есть погибшие
В течение ночи с 17 на 18 сентября 2021 года в Днепропетровской области произошли две дорожные аварии со смертельным случаям
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
В 1:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Н-04 "Знаменка - Луганск - Изварино" вблизи села Новокалиновка Криничанской поселковой территориальной общины Каменского района. По вызову были направлены дежурные отделения девятой и шестьдесят пятой государственных пожарно-спасательных частей 1-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По информации спасателей, по прибытию к месту происшествия установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: грузового автомобиля DAF FT 95.380 и малотоннажных автомобиля MERCEDES-BENZ 312D.
Предварительно установлено, что водитель малотоннажного авто не справился с управлением и совершил столкновение с фурой, которая стояла на обочине автодороги.
В результате ДТП погиб водитель MERCEDES-BENZ 312D (мужчина 1973 года рождения).
Сотрудниками ГСЧС с помощью буксировочного троса извлечен автомобиль MERCEDES-BENZ 312D из-под грузового автомобиля DAF FT 95.380 и с помощью аварийно-спасательного оборудования извлечено тело мужчины из покореженного автомобиля.
Работниками Национальной полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Этой же ночью, в 4:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Соборная поселка городского типа Петропавловка Синельниковского района. К месту происшествия были направлены спасатели пятьдесят седьмой государственной пожарно-спасательной части 10-го государственного пожарно-спасательного отряда и двадцать седьмой государственной пожарно-спасательной части 6-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию чрезвычайников к месту происшествия установлено, что водитель легкового автомобиля Opel VECTRA, вероятно, не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля (мужчина 1999 года рождения) и пострадал пассажир (мужчина 1993 года рождения). Специалисты ГСЧС сняли клеммы с аккумулятора и помогли работникам экстренной медицинской помощи транспортировать пострадавшего к автомобилю ЭМП.
"Уважаемые водители, берегите жизнь - соблюдайте правила дорожного движения, ведь безопасность на дороге зависит от каждого!" - отмечают в ГСЧС.
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