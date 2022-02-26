"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет", – Виталий Кличко

Враг пытается прорваться в Киев со стороны Гостомеля и Житомира, однако украинские военные обезвреживают агрессора. Об этом сказал в обращении мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве работают все объекты критической инфраструктуры, общественный транспорт ездит в количестве, достаточном для перевозки работников критической инфраструктуры, также работает метро, кроме броварской линии.

В то же время Кличко отметил, что в Киеве обустраивают блокпосты, поэтому передвижение по городу будет ограничено. Следовательно, призвал жителей столицы сохранять выдержку и оставаться в укрытиях, потому что враг будет атаковать с воздуха.

Он добавил, что в Киеве действуют диверсионно-разведывательные группы, ночью было несколько столкновений и перестрелки. По состоянию на шесть часов утра ранены 35 человек, среди них – двое детей.



Мэр призвал киевлян в случае обнаружения ДРГ сообщать об этом правоохранителям, а также уничтожать метки, которые враг ставит для наведения огня, и заверил, что столицу хорошо охраняют военные, полиция, нацгвардейцы и добробаты.

Напомним, около 08:00 субботы, 26 февраля 2022 года, российская ракета ударила по жилому многоэтажному зданию, расположенному на улице Лобановского Соломенского района города Киева. на месте происшествия работают спасательные службы.



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