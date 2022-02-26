"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет", – Виталий Кличко
По состоянию на шесть часов утра в Киеве ранены 35 человек, среди них – двое детей
Враг пытается прорваться в Киев со стороны Гостомеля и Житомира, однако украинские военные обезвреживают агрессора. Об этом сказал в обращении мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве работают все объекты критической инфраструктуры, общественный транспорт ездит в количестве, достаточном для перевозки работников критической инфраструктуры, также работает метро, кроме броварской линии.
В то же время Кличко отметил, что в Киеве обустраивают блокпосты, поэтому передвижение по городу будет ограничено. Следовательно, призвал жителей столицы сохранять выдержку и оставаться в укрытиях, потому что враг будет атаковать с воздуха.
Он добавил, что в Киеве действуют диверсионно-разведывательные группы, ночью было несколько столкновений и перестрелки. По состоянию на шесть часов утра ранены 35 человек, среди них – двое детей.
Мэр призвал киевлян в случае обнаружения ДРГ сообщать об этом правоохранителям, а также уничтожать метки, которые враг ставит для наведения огня, и заверил, что столицу хорошо охраняют военные, полиция, нацгвардейцы и добробаты.
- Напомним, около 08:00 субботы, 26 февраля 2022 года, российская ракета ударила по жилому многоэтажному зданию, расположенному на улице Лобановского Соломенского района города Киева. на месте происшествия работают спасательные службы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное