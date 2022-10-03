Нобелевскую премию по медицине получил учёный за открытие в области эволюции человека

Об этом сообщили в официальном Twitter Нобелевской премии.

В Стокгольме и Осло началась неделя Нобелевской премии. Первым объявили лауреата премии по физиологии и медицине. Им стал Сванте Паябо за "открытие геномов вымерших гоминид и эволюции человека".

Как отмечается на сайте премии, ученый совершил что-то "невозможное".

"Благодаря своим пионерским исследованиям, Сванте Пяабо совершил, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека. Он также сделал сенсационное открытие неизвестного ранее гоминина Денисовой. Важно, что Пяабо также обнаружил, что передача генов индуцирована с ними. в Homo sapiens после миграции из Африки примерно 70 тыс. лет назад. Этот давний поток генов для современных людей имеет физиологическое значение сегодня, в частности, влияет на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции", – сообщили на сайте премии.

Генетические отличия между Homo sapiens и нашими ближайшими вымершими родственниками были неизвестны, пока они не были обнаружены благодаря фундаментальной работе Пяабо. Исследования, которые сосредотачиваются на анализе функциональных последствий этих различий, продолжаются до сих пор. Их целью является объяснить, что делает нас уникальными людьми.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие рецепторов осязания и температуры.

Объявление лауреатов по медицине открывает нобелевскую неделю, в течение которой будут ежедневно присуждаться премии по химии, физике, литературе, экономическим наукам. Также каждый год награждают премией мира.

В этом году на Нобелевскую премию по литературе выдвинули украинского писателя Сергея Жадана

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