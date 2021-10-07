Нобелевскую премию по литературе в 2021 году получил Танзанийский писатель Гурна
Нобелевскую премию по литературе в 2021 году получил Танзанийский писатель Абдулразак Гурна
Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета на Facebook.
Согласно сообщению, Нобелевскую премию по литературе 2021 года присуждено романисту Абдулразаку Гурне, который родился в Занзибаре, а проживает в Англии, "за бескомпромиссную и сочувственное проницательность в последствия колониализма и судьбу беженца в бездны между культурами и континентами".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное