Нобелевскую премию по литературе в 2021 году получил Танзанийский писатель Гурна

Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета на Facebook.



Согласно сообщению, Нобелевскую премию по литературе 2021 года присуждено романисту Абдулразаку Гурне, который родился в Занзибаре, а проживает в Англии, "за бескомпромиссную и сочувственное проницательность в последствия колониализма и судьбу беженца в бездны между культурами и континентами".

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