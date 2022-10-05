Нобелевскую премию по химии присудили за простой способ связывания молекул
Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии 2022 года, которыми стали ученые из США Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал
Об этом сообщается в Twitter премии.
Престижную награду присудили за развитие клик-химии и биоортогональной химии. Лауреатами стали американские ученые Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал.
"Нобелевская премия по химии 2022 года – это о том, как делать сложные процессы более простыми. Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основы функциональной формы химии – клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются друг с другом. Кэролин Бертоцци вывела клик-химию на новый уровень и начала использовать ее с живыми организмами", – прокомментировали в нобелевском комитете.
Размер Нобелевской премии в 2022 году составляет 10 млн шведских крон (примерно $900 тыс.). Для ученого Барри Шарплесса это уже вторая Нобелевская премия по химии.
В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали химики-органики Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан. Они получили награду за создание асимметричного органокатализа – инструмента по синтезу молекул.
- 3 октября началась Нобелевская неделя, в течение которой будут ежедневно присуждаться премии по химии, физике, литературе, экономическим наукам. Также каждый год награждают премией мира.
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- Завтра, 6 октября, станет известен лауреат премии по литературе, а в пятницу присудят Нобелевскую премию мира.
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