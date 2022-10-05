Нобелевскую премию по химии присудили за простой способ связывания молекул

Об этом сообщается в Twitter премии.

Престижную награду присудили за развитие клик-химии и биоортогональной химии. Лауреатами стали американские ученые Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал.

"Нобелевская премия по химии 2022 года – это о том, как делать сложные процессы более простыми. Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основы функциональной формы химии – клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются друг с другом. Кэролин Бертоцци вывела клик-химию на новый уровень и начала использовать ее с живыми организмами", – прокомментировали в нобелевском комитете.

Размер Нобелевской премии в 2022 году составляет 10 млн шведских крон (примерно $900 тыс.). Для ученого Барри Шарплесса это уже вторая Нобелевская премия по химии.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали химики-органики Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан. Они получили награду за создание асимметричного органокатализа – инструмента по синтезу молекул.

3 октября началась Нобелевская неделя, в течение которой будут ежедневно присуждаться премии по химии, физике, литературе, экономическим наукам. Также каждый год награждают премией мира.

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Завтра, 6 октября, станет известен лауреат премии по литературе, а в пятницу присудят Нобелевскую премию мира.

Среди номинантов на премию по литературе – украинский писатель, общественный активист Сергей Жадан.

На премию мира выдвинули президента Украины Владимира Зеленского. Его считают фаворитом нынешней премии

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