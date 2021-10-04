Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие рецепторов температуры и прикосновения

Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета на Facebook.



Согласно сообщению, лауреатами Нобелевской премии по медицине 2021 года стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они получили премию за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов.



Отмечается, что в своем исследовании Джулиус использовал острое соединение из перца чили, которое вызывает жжение, - капсаицин, чтобы идентифицировать рецептор в нервных окончаниях, кожи, который реагирует на нагревание. Патапутян использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс рецепторов, которые реагируют на механические раздражители кожи и внутренних органов.



В Комитете отметили, что эти открытия начали интенсивную исследовательскую деятельность, которая быстро расширила понимание того, как наша нервная система испытывает тепло, холод и механические раздражители.

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