Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие рецепторов температуры и прикосновения
Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили двум исследователям, которые открыли рецепторы температуры и прикосновения
Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета на Facebook.
Согласно сообщению, лауреатами Нобелевской премии по медицине 2021 года стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они получили премию за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов.
Отмечается, что в своем исследовании Джулиус использовал острое соединение из перца чили, которое вызывает жжение, - капсаицин, чтобы идентифицировать рецептор в нервных окончаниях, кожи, который реагирует на нагревание. Патапутян использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс рецепторов, которые реагируют на механические раздражители кожи и внутренних органов.
В Комитете отметили, что эти открытия начали интенсивную исследовательскую деятельность, которая быстро расширила понимание того, как наша нервная система испытывает тепло, холод и механические раздражители.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.47
Покупка 26.47Продажа 26.69
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное