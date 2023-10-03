Нобелевскую премию по физике получили три ученых за экспериментальные методы изучения динамики электронов в материи

Об этом говорится на официальной странице в твиттере .

"Они продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые могут быть использованы для измерения быстрых процессов, в которых электроны двигаются или изменяют энергию", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что эти достижения дали возможность физикам наблюдать очень быстрые процессы, ранее недоступные для детального анализа.

"Теперь мы можем открыть двери в мир электронов. Аттосекундная физика дает нам возможность понять механизмы, управляемые электронами. Следующим шагом будет их использование", - сказала глава Нобелевского комитета по физике Ева Олссон.

Анн Л'Улльер, чье открытие в 1987 году обнаружило появление многочисленных обертонов света при прохождении инфракрасного лазерного излучения через инертный газ, сыграло важную роль в начале этого путешествия.

В исследовании Пьера Агостина ультракороткие световые импульсы продолжались всего 250 аттосекунд каждый. Его коллега Ференц Крауш занимался другим видом эксперимента, в котором он выработал один световой импульс продолжительностью 650 аттосекунд и изучал его свойства.

Что известно о лауреатах

Пьер Агостини из Университета штата Огайо (США). Родился в 1951 году в Париже. Он получил докторскую степень по физике в Университете Пьера и Марии Кюри в 1979 году. Затем он переехал в США, где работал в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, а затем в Университете штата Огайо. В 1992 он стал профессором фотонных наук и технологий в этом университете.

Агостини также является членом Французской академии наук, Американского и Европейского оптического общества. Он получил много наград и премий за свои достижения, среди которых премии Шарля Гарда Таунаса (2005), Артура Шевалле (2007), Квантовой электроники и оптики (2013) и Золотой медалью КНР за научный прогресс (2016).

Ференц Крауш из Института квантовой оптики Макса Планка и Мюнхенского университета Людвига Максимилиана (Германия). Родился в 1962 году в Румынии, окончил Венский технический университет, где получил докторскую степень по физике в 1991 году. Затем он работал в Австралийском национальном университете и Университетском колледже Лондона, где разработал методы генерации и контроля сверхбыстрых лазерных импульсов.

Анн Льюльер из Лундского университета (Швеция) стала лишь пятой женщиной-лауреаткой за всю историю награждений Нобелевской премией по физике, которую впервые вручили в 1901 году. Родилась ученая в 1958 году в Париже, получила докторскую степень в 1986 году. Затем она переехала в Швецию, где работала в университете Лунда как преподаватель с 1995 года и профессор с 1997 года. Возглавляет группу аттосекундной физики, которая изучает движение электронов в режиме реального времени, которое используется для понимания физических хемосекундных реакций на атомном уровне. В 2003 году она и ее группа побили мировой рекорд с самым маленьким лазерным импульсом в 170 аттосекунд.

Нобелевская премия

Нобелевская премия – это высокая награда, которая ежегодно вручается за большие достижения в науке, технологиях, культуре или обществе.

В прошлом году трем физикам была присуждена Нобелевская премия по физике за революционные исследования в области квантовой механики, демонстрирующие необычное поведение находящихся в специальном состоянии запутанности фотонов. Их работы выявили нарушение фундаментальных принципов классической физики и открыли новые возможности квантовой информатики.

В Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) со 2 октября продолжается Нобелевская неделя, во время которой объявляют имена величайших ученых, писателей, миротворцев и экономистов, которые получат престижную международную премию за 2023 год.

Расписание объявления лауреатов 2023:

2 октября – премия по физиологии и медицине,

3 октября – премия по физике,

4 октября – премия по химии,

5 октября – премия по литературе,

6 октября – премия мира,

9 октября – экономическая премия памяти Альфреда Нобеля.

1 сентября этого года в Нобелевском фонде сообщили , что послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии (включая РФ и Белоруссию), будут приглашены на церемонию вручения премии в декабре. Фонд заявил, что стремится включить даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии. В МИД Украины отреагировали на это заявление и призвали Нобелевский фонд пересмотреть свое решение и не приглашать послов России и Белоруссии.

Днем позже все-таки отменили приглашения послов РФ и Белоруссии на вручение "Нобеля". Спикер МИД Украины Олег Николенко это решение назвали победой гуманизма.

2 октября лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали ученые Каталин Карико и Дрю Вайсману за их открытия, которые позволили разработать мРНК-вакцины против COVID-19.