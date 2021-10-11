Нобелевскую премию по экономике получили трое американских ученых

Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета в Facebook.



Согласно сообщению, половину премии получил исследователь Дэвид Кард "за эмпирический вклад в экономику труда", а другую половину - исследователи Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".



Отмечается, что лауреаты предоставили новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причинах и следствиях можно сделать из природных экспериментов.



"Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях", - говорится в сообщении.



В Комитете объяснили, что наработки лауреатов премии позволяют найти ответы на вопросы вроде того, как иммиграция влияет на уровень оплаты и занятости, или как продолжительность образования влияет на будущий доход. Отмечается, что на эти вопросы трудно ответить, ведь не существует чего-то, что можно использовать как меру сравнения.



"Однако, лауреаты этого года показали, что возможно ответить на эти и аналогичные вопросы используя натуральные эксперименты. Ключевым является использование ситуаций, в которых случайные события или изменения политики приводят к различному отношению к группам людей, подобно клиническим испытаниям в медицине", - отметили в Комитете.



Так, используя натуральные эксперименты, Дэвид Кард проанализировал влияние на рынок труда минимальной зарплаты, иммиграции и образования.

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