Об этом сообщает сайт премии

Сегодня, 10 октября, стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по экономике 2022 года. Эту премию присудили американским ученым Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филиппу Дибвигу за изучение банков и финансовых кризисов.

Как сказано на сайте премии, лауреаты по экономическим наукам Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг значительно улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важным выводом в их исследовании является разъяснение, почему важно избегать банкротства банков.

Современные банковские исследования объясняют, зачем нам банки, как сделать их менее уязвимыми во время кризисов и как крушение банков усугубляет финансовые кризисы. Но основы этого исследования заложили именно Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг еще в начале 1980-х. Их исследования имели большое практическое значение для регулирования финансовых рынков и преодоления финансовых кризисов.