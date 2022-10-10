Нобелевскую премию по экономике получили американцы за изучение банков и финансовых кризисов
Об этом сообщает сайт премии
Сегодня, 10 октября, стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по экономике 2022 года. Эту премию присудили американским ученым Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филиппу Дибвигу за изучение банков и финансовых кризисов.
Как сказано на сайте премии, лауреаты по экономическим наукам Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг значительно улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важным выводом в их исследовании является разъяснение, почему важно избегать банкротства банков.
Современные банковские исследования объясняют, зачем нам банки, как сделать их менее уязвимыми во время кризисов и как крушение банков усугубляет финансовые кризисы. Но основы этого исследования заложили именно Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг еще в начале 1980-х. Их исследования имели большое практическое значение для регулирования финансовых рынков и преодоления финансовых кризисов.
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