Нобелевскую премию мира вручили журналистам Дмитрию Муратову из России и Марии Рэсси из Филиппин

Официальная церемония прошла в мэрии столицы Норвегии.



Дмитрий Муратов – главный редактор российской "Новой газеты", Мария Ресса – соучредительница новостного сайта Rappler. Они получили награду за борьбу за свободу слова.



Муратов стал первым гражданином РФ, награжденным Нобелевской премией мира. Нобелевский комитет подчеркнул, что он не отказался от независимой политики "Новой газеты", несмотря на неоднократные угрозы в сторону работников издания и убийства журналистов в РФ.



Во время церемонии вручения премии Муратов вспомнил о войне России и Украины, отметив, что российские политики активно пропагандируют идею войны.



"В головах некоторых безумных геополитиков война между Россией и Украиной больше не является чем-то невозможным", - сказал Муратов.



Лауреат премии добавил, что журналистика в России идет "темной дорогой", поскольку более сотни журналистов, СМИ, правозащитников и неправительственных организаций заклеймили как "иностранных агентов".

Напомним, Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна, а по экономике – американские ученые Дэвид Кард, Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс.