Нобелевскую премию мира вручат в декабре в Осло

Об этом сообщает Радио Свобода.



Решение о личном вручении премии было принято после того, как церемонии награждения другими Нобелевскими премиями два года подряд отменяли из-за коронавируса.



По словам Норвежского Нобелевского комитета, он ожидает, что в мероприятии примут участие оба лауреата - журналистка Мария Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов.



Участником церемонии также станет Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы ООН. Эта программа получила Нобелевскую премию 2020 года, однако личное вручение наград в Осло отменили.



Лауреаты других Нобелевских премий будут награждаться в своих странах.