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Нобелевскую премию мира вручат в декабре в Осло

1 ноября, 2021 понедельник
15:56
Наука

Комитет по присуждению Нобелевской премии мира 1 ноября сообщил, что церемония вручения состоится 10 декабря в Осло

Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение о личном вручении премии было принято после того, как церемонии награждения другими Нобелевскими премиями два года подряд отменяли из-за коронавируса.

По словам Норвежского Нобелевского комитета, он ожидает, что в мероприятии примут участие оба лауреата - журналистка Мария Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Участником церемонии также станет Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы ООН. Эта программа получила Нобелевскую премию 2020 года, однако личное вручение наград в Осло отменили.

Лауреаты других Нобелевских премий будут награждаться в своих странах.

Нобелевская премия
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