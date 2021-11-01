Нобелевскую премию мира вручат в декабре в Осло
Комитет по присуждению Нобелевской премии мира 1 ноября сообщил, что церемония вручения состоится 10 декабря в Осло
Об этом сообщает Радио Свобода.
Решение о личном вручении премии было принято после того, как церемонии награждения другими Нобелевскими премиями два года подряд отменяли из-за коронавируса.
По словам Норвежского Нобелевского комитета, он ожидает, что в мероприятии примут участие оба лауреата - журналистка Мария Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Участником церемонии также станет Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы ООН. Эта программа получила Нобелевскую премию 2020 года, однако личное вручение наград в Осло отменили.
Лауреаты других Нобелевских премий будут награждаться в своих странах.
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