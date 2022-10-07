Нобелевскую премию мира получили оппозиционер из Беларуси и правозащитные организации Украины и РФ

Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии.

В Нобелевском комитете отметили, что лауреаты премии мира этого года представляют гражданское общество в своих странах.

"Они в течение многих лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии", - отметили в Нобелевском комитете.

Алесь Бяляцкий был одним из инициаторов демократического движения, возникшего в Беларуси в середине 1980-х годов. Он посвятил свою жизнь продвижению демократии и мирного развития в своей родной стране. Среди прочего он основал организацию "Весна" в 1996 году в ответ на противоречивые поправки к Конституции, которые предоставили президенту диктаторские полномочия и вызвали массовые демонстрации.

Власти неоднократно пытались заставить Алеся Бяляцкого замолчать. Он находился в тюрьме с 2011 по 2014 год. После масштабных демонстраций против режима в 2020 году его снова арестовали. Он до сих пор находится под стражей без суда.

Центр гражданских свобод был основан в Киеве в 2007 году с целью продвижения прав человека и демократии в Украине. Центр занял позицию по укреплению украинского гражданского общества и давлению на власть, чтобы сделать Украину полноценной демократией.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Центр гражданских свобод принимает участие в выявлении и документировании военных преступлений России против украинского гражданского населения. В сотрудничестве с международными партнерами центр играет новаторскую роль в привлечении виновных к ответственности за совершенные преступления.

Правозащитная организация "Мемориал" была основана в 1987 году правозащитниками бывшего Советского Союза, стремившимися гарантировать, что жертвы угнетения коммунистического режима никогда не будут забыты. Среди основателей были лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина. "Мемориал" основан на представлении о том, что противостояние прошлым преступлениям имеет важное значение для предотвращения новых.

Помимо создания центра документации жертв сталинской эпохи, "Мемориал" собрал и систематизировал информацию о политических репрессиях и нарушениях прав человека в России. "Мемориал" стал самым авторитетным источником информации о политзаключенных российских СИЗО. Организация также находилась в авангарде усилий, направленных на борьбу с милитаризмом.

3 октября началась Нобелевская неделя, в течение которой будут ежедневно присуждаться премии по химии, физике, литературе, экономическим наукам. Также каждый год награждают премией мира.

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