Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади

Об этом сообщает страница Нобелевской премии в Twitter.

О таком решении Нобелевского комитета было объявлено сегодня, 6 октября, в Осло.

"За ее борьбу против подавления женщин в Иране и продвижение прав человека и свобод для всех", - говорится в обосновании решения комитета

Нобелевский комитет отметил, что в Иране Мохаммади арестовывали 13 раз, она была приговорена в общей сложности к 31 году. Она до сих пор находится в тюрьме.

Наргес Мохаммади в этом году также была среди лауреатов Всемирной премии ЮНЕСКО, присуждаемой за вклад в свободу печати.

В 2023 году Нобелевская премия предусматривает денежное вознаграждение в 11 млн шведских крон (около $1 млн), диплом и золотую медаль.