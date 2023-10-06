Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади
Нобелевскую премию мира присудили иранской активистке и правозащитнице Наргес Мохаммади
Об этом сообщает страница Нобелевской премии в Twitter.
О таком решении Нобелевского комитета было объявлено сегодня, 6 октября, в Осло.
"За ее борьбу против подавления женщин в Иране и продвижение прав человека и свобод для всех", - говорится в обосновании решения комитета
Нобелевский комитет отметил, что в Иране Мохаммади арестовывали 13 раз, она была приговорена в общей сложности к 31 году. Она до сих пор находится в тюрьме.
Наргес Мохаммади в этом году также была среди лауреатов Всемирной премии ЮНЕСКО, присуждаемой за вклад в свободу печати.
В 2023 году Нобелевская премия предусматривает денежное вознаграждение в 11 млн шведских крон (около $1 млн), диплом и золотую медаль.
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