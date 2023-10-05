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Нобелевскую премию-2023 по литературе получил норвежский поэт и драматург

5 октября, 2023 четверг
14:18
Культура

В четверг, 5 октября, стал известен лауреат Нобелевской премии-2023 по литературе – ее получил норвежский поэт и драматург Йон Фоссе

Об этом говорится в Х премии.

"Нобелевская премия по литературе присуждена норвежскому писателю Йону Фоссе "за его инновационные пьесы и прозу, которые выражают невыразимое", - говорится в сообщении.

Справочно. Йон Фоссе – норвежский писатель, дебютировавший в 1983 году с романом "Красное, черное". Его творчество характеризуется лаконичностью и простотой речи и минимальным употреблением слов в своих пьесах.

Нобелевская премия

Нобелевская премия – это высокая награда, которая ежегодно вручается за большие достижения в науке, технологиях, культуре или обществе.

В Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) со 2 октября продолжается Нобелевская неделя, во время которой объявляют имена величайших ученых, писателей, миротворцев и экономистов, которые получат престижную международную премию за 2023 год.

Расписание объявления лауреатов 2023:

  • 2 октября – премия по физиологии и медицине,
  • 3 октября – премия по физике,
  • 4 октября – премия по химии,
  • 5 октября – премия по литературе,
  • 6 октября – премия мира,
  • 9 октября – экономическая премия памяти Альфреда Нобеля.

1 сентября этого года в Нобелевском фонде сообщили , что послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии (включая РФ и Белоруссию), будут приглашены на церемонию вручения премии в декабре. Фонд заявил, что стремится включить даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии. В МИД Украины отреагировали на это заявление и призвали Нобелевский фонд пересмотреть свое решение и не приглашать послов России и Белоруссии.

Днем позже все-таки отменили приглашения послов РФ и Белоруссии на вручение "Нобеля". Спикер МИД Украины Олег Николенко это решение назвали победой гуманизма.

2 октября лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали ученые Каталин Карико и Дрю Вайсман за их открытия, которые позволили разработать мРНК-вакцины против COVID-19.

Нобелевская премия
Норвегия
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