Нобелевскую премию - 2023 по химии получили 3 ученых, в том числе россиянин, работавший в СССР

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Нобеля.

"Эти частицы обладают уникальными свойствами и теперь распространяют свой свет от экранов телевизоров и светодиодных ламп. Они катализируют химические реакции, и их четкий свет может осветить ткань опухоли для хирурга", - говорится в сообщении.

Исследователи в основном использовали квантовые точки для создания цветного света. Они считают, что в будущем квантовые точки могут способствовать созданию гибкой электроники, миниатюрных датчиков, более тонких солнечных батарей и, возможно, квантовой зашифрованной связи.

Известно, что один из кандидатов, Алексей Екимов, родом из России. Человек родился в 1945 году в Советском Союзе. Он получил степень доктора философии в Физико-техническом институте имени Иоффе в Санкт-Петербурге, а с 1999-го живет в США, где работает в компании Nanocrystals Technology Inc.

Нобелевская премия

Нобелевская премия – это высокая награда, которая ежегодно вручается за большие достижения в науке, технологиях, культуре или обществе.

В прошлом году трем физикам была присуждена Нобелевская премия по физике за революционные исследования в области квантовой механики, демонстрирующие необычное поведение находящихся в специальном состоянии запутанности фотонов. Работы ученых выявили нарушение фундаментальных принципов классической физики и открыли новые возможности квантовой информатики.

В Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) со 2 октября продолжается Нобелевская неделя, во время которой объявляют имена величайших ученых, писателей, миротворцев и экономистов, которые получат престижную международную премию за 2023 год.

Расписание объявления лауреатов 2023:

2 октября – премия по физиологии и медицине,

3 октября – премия по физике,

4 октября – премия по химии,

5 октября – премия по литературе,

6 октября – премия мира,

9 октября – экономическая премия памяти Альфреда Нобеля.

1 сентября этого года в Нобелевском фонде сообщили , что послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии (включая РФ и Беларусь), будут приглашены на церемонию вручения премии в декабре. Фонд заявил, что стремится включить даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии. В МИД Украины отреагировали на это заявление и призвали Нобелевский фонд пересмотреть свое решение и не приглашать послов России и Беларуси.

Днем позже все-таки отменили приглашения послов РФ и Беларуси на вручение "Нобеля". Спикер МИД Украины Олег Николенко это решение назвал победой гуманизма.

2 октября лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали ученые Каталин Карико и Дрю Вайсман за их открытия, которые позволили разработать мРНК-вакцины против COVID-19.