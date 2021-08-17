Нобелевского лауреата Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в 1965 году
Американского певца, писателя, художника и актера Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году
Об этом сообщает AFP .
В суд Нью-Йорка поступил иск от женщины, которая заявила, что Дилан изнасиловал ее в 1965 году. Истице тогда было 12 лет.
Дилан якобы неоднократно совершал насилие в течение шести недель, "используя свой статус музыканта и обеспечивая Джей Си алкоголем и наркотиками".
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Женщина обвинила певца в угрозах.
В иске указывается, что преступления совершались в номере Дилана в нью-йоркском отеле Chelsea Hotel.
Представитель музыканта считает, что "заявление не соответствует действительности" и пообещал, что Дилан будет защищаться.
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