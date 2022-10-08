Нобелевский комитет всегда поддерживал тех, кого репрессировали
Поздравляя нынешних лауреатов Нобелевской премии мира, не могу не удивляться бестолковой реакции на это в Украине: "лукавое нобелевское братство", как они могли дать награду представителям напавших на нас государств... И сколько этого бреда вывалили!
60-летний Олесь Беляцкий сидит за решеткой уже второй раз — неутомимый и бесстрашный воин, борец с режимом Лукашенко. Международный "Мемориал" и Правозащитный центр "Мемориал" объявлены иностранными агентами, а затем ликвидированы российскими судами.
Но ведь память нельзя убить! И премии Олесю и "Мемориалу" - это, прежде всего, поддержка их позиции и их самих. А они всегда выступали против войны, подвергаясь уголовным преследованиям, и то не у себя на кухне, а публично — в антивоенных и антипутинских пикетах и точных и бескомпромиссных заявлениях. Мы постоянно печатаем на сайте ХПГ недельные дайджесты протестов в России против войны – посмотрите!
Поздравляю с заслуженной наградой наш Центр гражданских свобод, чье рождение, рост, развитие 15 лет проходили перед моими глазами, рад за них!
Меня просто поражает это несуразное восприятие в Украине выбора Нобелевского комитета нынешней премии мира. Нобелевский комитет всегда поддерживал тех, кого репрессировали политические режимы. Вспомните литературную премию Александру Солженицыну в 1974 году, которого за публикацию "Архипелаг ГУЛАГ" 11 февраля 1974 года лишили гражданства и выставили из СССР, премию мира Андрею Сахарову в 1975 году, которого травили и выслали из Москвы.
Правозащитники Украины, России и Беларуси всегда были оппонентами своих режимов, правозащитники трех стран всегда действовали вместе, помогая друг другу в защите жертв нарушений прав человека. И Нобелевская премия это показала. Фактически награждены правозащитные сообщества трех стран, которые будут всегда выступать и действовать вместе, кто бы и что бы об этом не говорил.
"За вашу и нашу свободу" - вот наш общий лозунг!
Об авторе: Евгений Захаров, глава Харьковской правозащитной группы.
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