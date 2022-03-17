Нобелевский комитет просят продолжить процедуру выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира и внести туда Зеленского и народ Украины
38 государственных деятелей из разных стран обратились в Нобелевский комитет с просьбой повторно провести процедуру выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира и внести туда президента Украины Владимира Зеленского и народ Украины
Об этом говорится в письме-обращении в комитет за подписью 38 деятелей из Нидерландов, Германии, Великобритании, Эстонии, Швеции и других стран.
"Мы считаем, что сейчас самое время показать народу Украины, что мир на его стороне", – говорится в письме.
В частности, группа государственных деятелей призывают комитет продлить до 31 марта процедуру выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира, чтобы разрешить выдвижение "кандидатуры Зеленского и народа Украины".
Смелые украинские мужчины и женщины сражаются за сохранение демократии, отмечают подписанты письма.
"От непокоренного демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского до мужчины, который со слезами на глазах прощается со своей семьей, чтобы воевать за свою страну, люди по всей Украине восстают, чтобы противостоять авторитаризму", – говорится в обращении.
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