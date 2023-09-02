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Обновлено

Нобелевский фонд отозвал приглашение послов РФ, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий

2 сентября, 2023 суббота
15:19
Мир

В субботу, 2 сентября, Нобелевский фонд отменил приглашение послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме после бурной критики в их адрес. Послов все еще приглашают на церемонию в Осло

Об этом говорится в заявлении на сайте фонда.

Отмечается, что решение Нобелевского фонда пригласить всех послов на церемонию вручения премии согласно предварительной практике вызвало бурную реакцию.

"Основанием для этого решения является то, что мы считаем важным и правильным как можно шире охватывать ценности, за которые выступает Нобелевская премия - например, из-за прошлогоднего четкого политического сообщения с премией мира, присужденной правозащитникам из России и Беларуси, а также украинцам, которые работают с документированием российских военных преступлений", - говорится в заявлении.

Представители фонда говорят, что признают "сильную реакцию в Швеции, которая полностью затмила это сообщение".

"Поэтому мы решили повторить исключение из обычной практики – то есть не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и раньше, на церемонию в Осло будут приглашены все послы", - констатировали в Нобелевском фонде.

Нобелевская премия – одна из самых престижных международных премий, которую ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества. Ее присуждают каждый год, начиная с 1901 года. Нынешних лауреатов объявят в начале октября, а праздничные церемонии награждения состоятся 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Что этому предшествовало

Накануне, 1 сентября, в Нобелевском фонде сообщили , что послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии (включая РФ и Белоруссию), будут приглашены на церемонию вручения премии в декабре.

Фонд заявил, что стремится включить даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии.

Затем в МИД Украины отреагировали на это заявление и призвали Нобелевский фонд пересмотреть свое решение и не приглашать послов России и Беларуси.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что "доводить ценности гуманизма до России и Беларуси – сизифов труд, усилия, которые не приведут к результату".

"Скорее всего, в тот день, когда российский посол будет сидеть в хорошем костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах", - написал он в Facebook.

Наука
Россия
Белорусь
Швеция
Нобелевская премия
Иран
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