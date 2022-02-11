No war in Ukraine, - украинский скелетонист совершил патриотический протест на Олимпиаде-2022
Выступающий на Олимпиаде-2022 украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал Россию прекратить войну в Украине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 3-го квалификационного заезда скелетонист Владислав Гераскевич подошел к камере и показал плакат, на котором есть обращение в Россию.
"No war in Ukraine", – Гераскевич призвал прекратить войну в Украине.
Украинский скелетонист преодолел 3-й квалификационный заезд на 17-й позиции с результатом 3.04,83 и выступит в финале соревнований.
Кадр с эфира телеканала "UA: Первый"
- 10 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич после первых двух попыток на Олимпийских играх в Пекине занимает 16 место.
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