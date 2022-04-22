"Но и в самые глубокие подвалы свет вернется снова". Вакарчук посвятил новую песню защитникам Мариуполя
Группа "Океан Эльзы" представила песню, посвященную подвигу защитников Мариуполя
Песня появилась на канале группы сегодня, 22 апреля.
"Посвящается защитникам Мариуполя – казацкого города Марии", - говорится в аннотации к новому произведению.
В то же время релиз песни вышел и в телеграм-канале полка "Азов", защищающего город:
"Святослав Вакарчук презентует песню, посвященную подвигу защитников Мариуполя. В рифмах и мелодии, во вдохновении и творчестве – о стокости Восточного Форпоста Украины – города Мариуполя благодаря его защитникам. "...Пока над гордым Азовом солнце встает, держится город Марии".
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