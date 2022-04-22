"Но и в самые глубокие подвалы свет вернется снова". Вакарчук посвятил новую песню защитникам Мариуполя

Песня появилась на канале группы сегодня, 22 апреля.

"Посвящается защитникам Мариуполя – казацкого города Марии", - говорится в аннотации к новому произведению.

В то же время релиз песни вышел и в телеграм-канале полка "Азов", защищающего город:

"Святослав Вакарчук презентует песню, посвященную подвигу защитников Мариуполя. В рифмах и мелодии, во вдохновении и творчестве – о стокости Восточного Форпоста Украины – города Мариуполя благодаря его защитникам. "...Пока над гордым Азовом солнце встает, держится город Марии".

Напомним, "UA So Beautiful": Святослав Вакарчук записал кавер на мировой хит

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb