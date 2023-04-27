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НМТ-2023: количество стран для прохождения тестирования возросло до 32

27 апреля, 2023 четверг
16:21
Общество

Количество стран, где можно сдать украинский национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2023 году, выросло до 32

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Теперь украинские абитуриенты могут сдать мультитест еще в 4 странах Европы.

"На этой неделе достигнуты договоренности с представителями Загреба (Хорватия), Мадрида (Испания), Праги (Чехия) и Сакраменто (США)", - говорится в сообщении.

Предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в зарубежных населенных пунктах:

  • Австрия (Вена)
  • Азербайджан (Баку)
  • Бельгия (Брюссель)
  • Болгария (Варна, София)
  • Великобритания (Абериствит, Эдинбург, Лондон)
  • Грузия (Тбилиси)
  • Дания (Орхус)
  • Эстония (Таллин)
  • Ирландия (Дублин)
  • Испания (Валенсия, Мадрид)
  • Италия (Милан, Рим)
  • Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто)
  • Латвия (Рига)
  • Литва (Каунас), Люксембург (Мерш)
  • Молдова (Кишинев)
  • Нидерланды (Роттердам)
  • Германия (Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен)
  • Норвегия (Осло)
  • Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин)
  • Португалия (Лиссабон)
  • Румыния (Бухарест)
  • Словакия (Братислава)
  • США (Нью-Йорк, Сакраменто)
  • Турция (Бельдиби)
  • Венгрия (Будапешт)
  • Финляндия (Хельсинки),
  • Франция (Марсель, Париж)
  • Чехия (Брно, Прага)
  • Хорватия (Загреб)
  • Швейцария (Берн)
  • Швеция (Стокгольм)

"Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация, - сможете после получения сертификата к 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные, выбрав город, поближе к вашему местонахождению. во время проведения НМТ", - сообщают в УЦОКО.

  • На прохождение Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2023 году зарегистрировались более 211 тыс. абитуриентов. 169 573 поступающих в Украине и 18 364 – за рубежом.
  • Также в Министерстве образования и науки предоставили разъяснения по поводу комментариев о переходе на 12-летнюю систему школьного образования в Украине.
  • В свою очередь, в Польше правительствоприняло изменения в специальном законе о помощи украинцам, в частности речь идет о поступлении в университеты.
Мир
Наука
образование
беженцы из Украины
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