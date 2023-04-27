НМТ-2023: количество стран для прохождения тестирования возросло до 32
Количество стран, где можно сдать украинский национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2023 году, выросло до 32
Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Теперь украинские абитуриенты могут сдать мультитест еще в 4 странах Европы.
"На этой неделе достигнуты договоренности с представителями Загреба (Хорватия), Мадрида (Испания), Праги (Чехия) и Сакраменто (США)", - говорится в сообщении.
Предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в зарубежных населенных пунктах:
- Австрия (Вена)
- Азербайджан (Баку)
- Бельгия (Брюссель)
- Болгария (Варна, София)
- Великобритания (Абериствит, Эдинбург, Лондон)
- Грузия (Тбилиси)
- Дания (Орхус)
- Эстония (Таллин)
- Ирландия (Дублин)
- Испания (Валенсия, Мадрид)
- Италия (Милан, Рим)
- Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто)
- Латвия (Рига)
- Литва (Каунас), Люксембург (Мерш)
- Молдова (Кишинев)
- Нидерланды (Роттердам)
- Германия (Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен)
- Норвегия (Осло)
- Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин)
- Португалия (Лиссабон)
- Румыния (Бухарест)
- Словакия (Братислава)
- США (Нью-Йорк, Сакраменто)
- Турция (Бельдиби)
- Венгрия (Будапешт)
- Финляндия (Хельсинки),
- Франция (Марсель, Париж)
- Чехия (Брно, Прага)
- Хорватия (Загреб)
- Швейцария (Берн)
- Швеция (Стокгольм)
"Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация, - сможете после получения сертификата к 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные, выбрав город, поближе к вашему местонахождению. во время проведения НМТ", - сообщают в УЦОКО.
- На прохождение Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2023 году зарегистрировались более 211 тыс. абитуриентов. 169 573 поступающих в Украине и 18 364 – за рубежом.
- Также в Министерстве образования и науки предоставили разъяснения по поводу комментариев о переходе на 12-летнюю систему школьного образования в Украине.
- В свою очередь, в Польше правительствоприняло изменения в специальном законе о помощи украинцам, в частности речь идет о поступлении в университеты.
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