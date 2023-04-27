НМТ-2023: количество стран для прохождения тестирования возросло до 32

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Теперь украинские абитуриенты могут сдать мультитест еще в 4 странах Европы.

"На этой неделе достигнуты договоренности с представителями Загреба (Хорватия), Мадрида (Испания), Праги (Чехия) и Сакраменто (США)", - говорится в сообщении.

Предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в зарубежных населенных пунктах:

Австрия (Вена)

Азербайджан (Баку)

Бельгия (Брюссель)

Болгария (Варна, София)

Великобритания (Абериствит, Эдинбург, Лондон)

Грузия (Тбилиси)

Дания (Орхус)

Эстония (Таллин)

Ирландия (Дублин)

Испания (Валенсия, Мадрид)

Италия (Милан, Рим)

Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто)

Латвия (Рига)

Литва (Каунас), Люксембург (Мерш)

Молдова (Кишинев)

Нидерланды (Роттердам)

Германия (Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен)

Норвегия (Осло)

Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин)

Португалия (Лиссабон)

Румыния (Бухарест)

Словакия (Братислава)

США (Нью-Йорк, Сакраменто)

Турция (Бельдиби)

Венгрия (Будапешт)

Финляндия (Хельсинки),

Франция (Марсель, Париж)

Чехия (Брно, Прага)

Хорватия (Загреб)

Швейцария (Берн)

Швеция (Стокгольм)

"Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация, - сможете после получения сертификата к 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные, выбрав город, поближе к вашему местонахождению. во время проведения НМТ", - сообщают в УЦОКО.