НКРЭУ ослабила ценовые ограничения на электроэнергию в Западной Украине

Соответствующее решение регулятор принял на заседании Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг 24 декабря.



Цены уменьшили из-за роста стоимости газа (36 тыс.грн/тыс.куб. м.) и угля ($169/тонну), из-за чего производители в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях должны работать ниже реальной себестоимости.



Ценовые ограничения в ночные часы ослаблены на 10% – с 1,5 тыс. до 1,65 тыс.грн/МВт.час, в дневные – на 20% с 2,5 тыс. до 3 тыс.грн/МВт.час.



Впрочем, ценовые ограничения в Западной Украине все еще остаются меньше, чем в других регионах страны. В Объединенной энергетической системе Украины они составляют 2 тыс. грн/МВт.час ночью и 4 тыс. грн/МВт.час днем.

Напомним, 9 декабря в Украине для 350 тыс. домохозяйств снизили цену газа.