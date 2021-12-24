НКРЭУ ослабила ценовые ограничения на электроэнергию в Западной Украине
НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения в зоне Бурштынского энергоострова на 10-20%
Соответствующее решение регулятор принял на заседании Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг 24 декабря.
Цены уменьшили из-за роста стоимости газа (36 тыс.грн/тыс.куб. м.) и угля ($169/тонну), из-за чего производители в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях должны работать ниже реальной себестоимости.
Ценовые ограничения в ночные часы ослаблены на 10% – с 1,5 тыс. до 1,65 тыс.грн/МВт.час, в дневные – на 20% с 2,5 тыс. до 3 тыс.грн/МВт.час.
Впрочем, ценовые ограничения в Западной Украине все еще остаются меньше, чем в других регионах страны. В Объединенной энергетической системе Украины они составляют 2 тыс. грн/МВт.час ночью и 4 тыс. грн/МВт.час днем.
- Напомним, 9 декабря в Украине для 350 тыс. домохозяйств снизили цену газа.
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