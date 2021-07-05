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НКРЭКУ установила минимальные цены на рынке "на сутки вперед"

5 июля, 2021 понедельник
10:18
Экономика НКРЕКП

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила минимальные цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на уровне 734,9 грн / мВт ∙ ч

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Согласно сообщению, в связи с резким снижением 2-4 июля цены на рынке РСВ, которое вызвано выводом из него спроса поставщиками электроэнергии, имеющих значительную рыночную власть, регулятор провел экстренное внеочередное заседание, на котором принял решение для стабилизации ситуации на рынке электроэнергии.

В частности, НКРЭКУ обязала оператора системы передачи и операторов систем распределения закупать на этом сегменте рынка объемы электроэнергии, необходимы для компенсации производственных потерь.

Также Комиссия установила ограничения месячного объема продаж электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, входящих в состав одного вертикально интегрированного предприятия, в размере 50 процентов их месячного объема продаж электроэнергии.

Кроме того, добавили в пресс-службе, НКРЭКУ установила минимальное ценовое ограничение на РСВ ниже которого участники рынка не имеют права подавать ценовые предложения. Ограничение будет действовать до 8 июля этого года и соответствует последнему тарифа на отпуск электрической энергии ГП НАЭК "Энергоатом", проиндексированных на индекс цен производителей промышленной продукции и составляет 734,9 грн / мВт ∙ ч.

В пресс-службе также добавили, что для оценки действий участников рынка, НКРЭКУ объявила о начале расследования нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии.

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НКРЭКУ
тарифы на электроэнергию
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