НКРЭКУ требует от Укрэнерго объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Соответствующее письмо Комиссия направила компании 1 сентября.

"Комиссия обеспокоена ситуацией, при которой НЭК "Укрэнерго" не принимала меры по поиску резервов регулирования частоты и мощности в ОЭС (объединенная энергосистема, - ред.) Украины путем привлечения дополнительных источников внутренней генерации, в том числе и тепловой, для покрытия дефицита электрической энергии, а неоднократно в течение июля-августа 2023 года прибегала к привлечению аварийной помощи", - отметили в НКРЭКУ.

В Комиссии подчеркнули, что Укрэнерго вправе использовать аварийную помощь из стран Европы в случае возникновения предаварийного, аварийного режима работы или режима системной аварии и исчерпания резервов регулирования частоты и мощности в ОЭС Украины или системе передачи смежного оператора системы передачи.