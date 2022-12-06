НКРЭКУ сообщила, как будет происходить начисление за электроэнергию во время массовых отключений
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила, что при отсутствии фактических показов счетчика будет применяться понижающий коэффициент
Об этом сообщается на сайте регулятора.
В регуляторе отметили, что такое решение направлено на защиту потребителей в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины и вынужденного ограничения в потреблении электрической энергии из-за обстрелов РФ.
В связи с аварийными и стабилизационными отключениями объективно возникают ситуации, когда технически невозможно передать показы счетчиков, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются.
С целью предотвращения проведения начислений за неупотребленную бытовыми потребителями электрическую энергию данным постановлением предусмотрен ряд действий, которые необходимо предпринять операторами систем распределения в аспекте защиты прав потребителей", – отметили в НКРЭКУ.
Следовательно, операторы систем распределения должны применить при отсутствии фактических показов счетчика понижающий коэффициент потребления электрической энергии при определении среднесуточного объема потребления электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям в расчетном месяце.
Также они обязаны сообщать НКРЭКУ до 25 календарного дня месяца, следующего за расчетным месяцем, о величине примененного коэффициента изменения потребления электрической энергии при расчете объемов поступления в электрические сети.
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Напомним, 5 декабря Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры. В правительстве сообщили , что враждебные попадания подверглись энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях. Так, российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет: ПВО сбила более 60 из них.
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В Укрэнерго сообщили, что на возобновление производства электроэнергии после ракетных ударов по энергетике Украины, которые Россия нанесла 5 декабря, уйдет несколько дней.
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После обстрелов 5 декабря ДТЭК отключил от энергосистемы одно из предприятий, которые неоднократно подвергались вражеским ракетным ударам.
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