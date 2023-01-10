НКРЭКУ проверит 7 облэнерго, не соблюдающих графики отключения света
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проверит 7 облэнерго по несоблюдению графиков отключений
Об этом информирует НКРЭКУ .
"НКРЭКУ проведет внеплановые выездные проверки ЧАО "Волыньоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", АО "ДТЭК Одесские электросети", АО "Полтаваоблэнерго", АО "Прикарпатьеоблэнерго" и АО "Прикарпатьеоблэнерго" пресс-служба.
Сообщается, что решение было принято 10 января на заседании в результате обращений украинцев о несоблюдении операторами систем распределения графиков отключений электроэнергии.
В настоящее время продолжаются аналогичные проверки других облэнерго, объявленных в декабре 2022 года. Их результаты будут рассмотрены на ближайших заседаниях.
- Государственная инспекция энергетического надзора на первом этапе внеплановых проверок облэнерго зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии.
- 27 декабря 2022 года стало известно, что из-за обращения потребителей о несоблюдении графиков отключений света энергетический регулятор проведет внеплановые проверки облэнерго в 8 областях.
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