Об этом информирует НКРЭКУ .

"НКРЭКУ проведет внеплановые выездные проверки ЧАО "Волыньоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", АО "ДТЭК Одесские электросети", АО "Полтаваоблэнерго", АО "Прикарпатьеоблэнерго" и АО "Прикарпатьеоблэнерго" пресс-служба.

Сообщается, что решение было принято 10 января на заседании в результате обращений украинцев о несоблюдении операторами систем распределения графиков отключений электроэнергии.

В НКРЭКУ написали, что потребители электрической энергии жалуются на неравномерное (несправедливое) распределение облэнерго в разгрузке системы и графиках отключения. Также есть жалобы об отсутствии сообщений о перерывах в подаче света и вообще о ненадлежащем информировании.

В настоящее время продолжаются аналогичные проверки других облэнерго, объявленных в декабре 2022 года. Их результаты будут рассмотрены на ближайших заседаниях.

Государственная инспекция энергетического надзора на первом этапе внеплановых проверок облэнерго зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии.

27 декабря 2022 года стало известно, что из-за обращения потребителей о несоблюдении графиков отключений света энергетический регулятор проведет внеплановые проверки облэнерго в 8 областях.

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