НКРЭКУ предлагает правительству утвердить тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 грн/кВт-ч
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает увеличить тариф на электроэнергию для населения, чтобы сбалансировать систему обеспечения доступности электричества для бытовых потребителей
Об этом говорится в письме НКРЭКУ, сообщает "Интерфакс-Украина".
"НКРЭКУ во исполнение части третьей статьи 62 Закона предоставляет предложения по внесению изменений в Положение с 01.06.2023 с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию для бытовых потребителей с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/кВт- г (с НДС)", - говорится в нем.
Регулятор отмечает, что введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели государственного "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" и приблизить механизм возложения спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для населения (ПСО) к сбалансированному состоянию.
Также в представлении добавили, что для стабилизации ПСО нужно постепенно приводить цены на электричество для бытовых потребителей к рыночному уровню.
Кроме того, НКРЭКУ провела консультации с Секретариатом Энергетического сообщества по приведенным выше предложениям.
Напомним, что Национальный банк Украины закладывает в свой прогноз повышение тарифа на электроэнергию уже в этом году.
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