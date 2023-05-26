НКРЭКУ предлагает правительству утвердить тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 грн/кВт-ч

Об этом говорится в письме НКРЭКУ, сообщает "Интерфакс-Украина".

"НКРЭКУ во исполнение части третьей статьи 62 Закона предоставляет предложения по внесению изменений в Положение с 01.06.2023 с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию для бытовых потребителей с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/кВт- г (с НДС)", - говорится в нем.

Регулятор отмечает, что введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели государственного "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" и приблизить механизм возложения спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для населения (ПСО) к сбалансированному состоянию.

Также в представлении добавили, что для стабилизации ПСО нужно постепенно приводить цены на электричество для бытовых потребителей к рыночному уровню.

Кроме того, НКРЭКУ провела консультации с Секретариатом Энергетического сообщества по приведенным выше предложениям.

Напомним, что Национальный банк Украины закладывает в свой прогноз повышение тарифа на электроэнергию уже в этом году.