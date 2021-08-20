НКРЭКУ повысила размер компенсации за отсутствие электричества более суток: как получить
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление об увеличении компенсаций за отсутствия электроэнергии более суток
Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
Согласно сообщению, регулятор установил компенсацию за отсутствие одной фазы в течение более 24 часов для потребителей, присоединенных к электросетям по трехфазной схеме электропитания, и усилил с 1 января 2022 года стандарта продолжительности аварийных перерывов с 24 до 22 часов.
НКРЭКУ также установила гарантированные стандарты продолжительности плановых перерывов в электроснабжении с предупреждением потребителей. Допустимая продолжительность плановых перерывов в электроснабжении сократится с 24 часов до не более 12 часов в незимние месяцы и 6 часов - в зимние. Для значительных по объему выполнения плановых работ продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать 24 часа в незимние и 8 часов в зимние месяцы.
Регулятор также увеличил суммы компенсаций для отдельных стандартов.
"Принятие указанного постановления повысит общий уровень качества электроснабжения для потребителей, в частности уменьшит продолжительность прерываний в электроснабжении", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что, согласно введенному с 1 июля стандарту по частоте перерывов в электроснабжении, каждый потребитель, у которого в предыдущие 12 календарных месяцев количество перерывов в электроснабжении превышало допустимый стандарт, - имеет право на получение компенсации. Размер компенсации для бытового потребителя составляет 200 грн, для небытового - 600 грн и 50 грн за каждый перерыв сверх установленного стандарта.
Таким образом, отметили в пресс-службе, потребители в случае частых перерывов в электроснабжении могут обращаться к операторам систем распределения, с которыми заключен договор о предоставлении услуг по распределению электрической энергии, с заявлением о предоставлении компенсаций за несоблюдение гарантированного стандарта по количеству перерывов в электроснабжении в течение 12 календарных месяцев в точке распределения потребителя продолжительностью более одного часа.
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