НКРЭКУ повысила размер компенсации за отсутствие электричества более суток: как получить

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.



Согласно сообщению, регулятор установил компенсацию за отсутствие одной фазы в течение более 24 часов для потребителей, присоединенных к электросетям по трехфазной схеме электропитания, и усилил с 1 января 2022 года стандарта продолжительности аварийных перерывов с 24 до 22 часов.



НКРЭКУ также установила гарантированные стандарты продолжительности плановых перерывов в электроснабжении с предупреждением потребителей. Допустимая продолжительность плановых перерывов в электроснабжении сократится с 24 часов до не более 12 часов в незимние месяцы и 6 часов - в зимние. Для значительных по объему выполнения плановых работ продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать 24 часа в незимние и 8 часов в зимние месяцы.



Регулятор также увеличил суммы компенсаций для отдельных стандартов.



"Принятие указанного постановления повысит общий уровень качества электроснабжения для потребителей, в частности уменьшит продолжительность прерываний в электроснабжении", - отметили в пресс-службе.



В ведомстве пояснили, что, согласно введенному с 1 июля стандарту по частоте перерывов в электроснабжении, каждый потребитель, у которого в предыдущие 12 календарных месяцев количество перерывов в электроснабжении превышало допустимый стандарт, - имеет право на получение компенсации. Размер компенсации для бытового потребителя составляет 200 грн, для небытового - 600 грн и 50 грн за каждый перерыв сверх установленного стандарта.



Таким образом, отметили в пресс-службе, потребители в случае частых перерывов в электроснабжении могут обращаться к операторам систем распределения, с которыми заключен договор о предоставлении услуг по распределению электрической энергии, с заявлением о предоставлении компенсаций за несоблюдение гарантированного стандарта по количеству перерывов в электроснабжении в течение 12 календарных месяцев в точке распределения потребителя продолжительностью более одного часа.

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