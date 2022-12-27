Об этом сообщает Укринформ.

"В связи со многими факторами неопределенности по планированию финансово-хозяйственной деятельности водоканалов в период военного положения на территории Украины следует утвердить тариф на первое полугодие 2023 года и в мае 2023 года департаменту по регулированию отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения предоставить на рассмотрение Комиссии материалы по корректировке тарифов с учетом актуализированных данных", – сказал председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

В зависимости от региона подорожание составит 10-30%. Так, тарифы Киевводоканала в первом полугодии следующего года возрастут с 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (с учетом НДС), тарифы Житомирводоканала – с 37,5 грн до 50,4 грн за кубометр, Черновцыводоканала – с 27,9 грн до 29,5 грн за кубометр, Львовводоканала – с 25,88 грн до 27,9 грн за кубометр, Хмельницкводоканала – с 27,4 грн до 31,7 грн за кубометр.

Ранее в НКРЭКУ объяснили повышение тарифов уменьшением объемов реализации услуг и увеличением расходов на оплату труда, а также удорожанием электроэнергии.

При этом в нацкомиссии подчеркнули, что в областях, сильно пострадавших в результате боевых действий, тарифы не будут пересматривать - речь шла о Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.

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