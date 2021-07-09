НКРЭКУ поддержала автоматический перевод тепловиков к поставщику "последней надежды" с августа

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.



Согласно сообщению, автоматический переход к ППН производителями тепловой энергии предусматривается в случае потери поставщика или если у действующего поставщика отсутствует подтвержденная номинация для нужд производителя. Это решение вступит в силу с 1 августа 2021 года.



По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, это решение направлено на защиту прав потребителей.



"После его принятия все потребители всегда будут обеспечены теплом, даже если предприятия теплокоммунэнерго по какой-либо причине (нет поставщика газа и т.п.) не будут получать природный газ, то автоматически его поставщиком становится государственный " Нафтогаз Украины ". Поэтому теплом будут обеспечены все потребители страны", - цитирует пресс-служба слова Тарасюка.



В пресс-службе также напомнили, что аналогичные нормы введены для бытовых потребителей, что позволило обеспечить бесперебойность поставок природного газа в случаях возникновения угрозы отключения газа в обстоятельствах, которые не зависят от самих потребителей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb